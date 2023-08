L’opposition fustige le projet de déplacement de la statue de Hong Beom-do

Photo : YONHAP News

Les critiques continuent de monter au sein du Minjoo, la première force de l'opposition, après le dévoilement la semaine dernière par le ministère de la Défense de son projet visant à déplacer les bustes de cinq militants indépendantistes, dont celui du général Hong Beom-do, actuellement érigés sur le campus de l'Académie militaire de Corée à Séoul.Hier, le chef du parti de centre-gauche Lee Jae-myung s'est dit inquiet de la démarche de l'exécutif, avant d'exhorter ce dernier à « craindre le peuple et l'Histoire ».Le chef du groupe parlementaire du Minjoo, Park Gwang-on, a, de son côté, affirmé que le retrait de la statue du général Hong reviendrait à nier l'authenticité de la République de Corée et à effacer la glorieuse histoire des mouvements indépendantistes coréens. Pour lui, il s'agirait d'un « outrage antihistorique et antinational ».Le député de la même formation, Jung Chung-rae, s’en est, quant à lui, pris à l'administration de Yoon Suk-yeol en allant jusqu'à la qualifier d’« insensée ». Avant d'appeler le président de la République à révoquer le ministre de la Défense et de présenter lui-même des excuses.Son confrère Jang Kyung-tae a pour sa part ironisé en demandant au gouvernement de démanteler la statue de Hong qui trône devant le bâtiment du ministère de la Défense et de changer le nom d'un sous-marin de la Marine nationale, baptisé au nom de l’indépendantiste, pour aller au bout de sa logique.