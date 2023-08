Nouvel entretien entre Park Jin et Tanja Fajon en marge du BSF en Slovénie

Photo : YONHAP News

En voyage en Slovénie pour le Forum stratégique de Bled (BSF), le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu hier en tête-à-tête avec son homologue locale.Park Jin et Tanja Fajon ont alors échangé sur les relations entre leurs Etats, les moyens de coopération bilatérale et la collaboration au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Les deux pays, élus membres non permanents de l’organe sécuritaire de l’Onu, entameront leur mandat 2024-2025 le 1er janvier prochain.Park s’est réjoui des multiples échanges de haut niveau entre Séoul et Ljubljana. A ce propos, il a rappelé que lui et Fajon avaient été tous deux présents à la conférence de Munich sur la sécurité, tenue en février, et que cette dernière avait fait un déplacement en Corée du Sud en juin.Les deux ministres sont aussi convenus de travailler main dans la main dans divers domaines dans lesquels leurs nations partagent les mêmes valeurs. Ils concernent notamment l’industrie automobile, les ports, la logistique, la centrale atomique, l’intelligence artificielle et les soins médicaux.Leurs discussions ont également porté sur la situation dans la péninsule et en Ukraine. Le chef de la diplomatie du pays du Matin clair en a profité pour souligner que le deuxième lancement d’un satellite espion nord-coréen est contraire aux résolutions onusiennes et pour solliciter le soutien du pays d’Europe à la politique de l’administration de Yoon Suk-yeol vis-à-vis de Pyongyang.Dans le même temps, Park a exhorté la Slovénie à soutenir la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030. Le ministre sud-coréen a également sollicité le même soutien aux chefs d’Etat ou de gouvernement, ainsi qu’à ses homologues de plusieurs pays participant au forum. Parmi eux, le président grec, et les Premiers ministres slovène, bulgare, et monténégrin.Le BSF est une conférence internationale sur la diplomatie et la sécurité en Europe centrale et du Sud-est.