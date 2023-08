Yoon Suk-yeol : une bonne santé financière au cœur du projet de budget 2024

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que le projet de budget de l'Etat 2024 avait été construit sur la base d'une politique budgétaire saine. Dans un discours prononcé en ouverture du conseil des ministres tenu ce matin, Yoon Suk-yeol en a expliqué les grandes lignes établies par son gouvernement.Le chef de l'Etat a affirmé que l'exécutif s'abstiendra de lancer des dépenses colossales en recourant à l’émission d’obligations d’Etat à l'approche des élections législatives. Pour lui, cette décision, va à l'encontre de la demande de certains et vise à garantir la crédibilité extérieure du pays ainsi qu’à contribuer à la stabilisation des prix.Yoon a également souligné que le gouvernement avait revu en profondeur l'ensemble des programmes budgétaires et procédé à une restructuration des dépenses, permettant ainsi de dégager une somme de 23 000 milliards de wons, soit à peu près 16 milliards d'euros. Selon lui, ce montant représente près de 20 % des ressources de l'Etat, déduites des charges fixes comme les frais de personnel.En outre, le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a indiqué que le projet de budget 2024 s'appuyait sur trois priorités fixées par son gouvernement, à savoir : l'accroissement des aides aux personnes vulnérables, le renforcement des principales fonctions de l'Etat que sont la défense nationale et la sécurité intérieure, ainsi que le développement des moteurs de la croissance, créateurs d'emplois.Le président Yoon a appelé ses ministres à œuvrer pour que le texte budgétaire pour 2024, ainsi que quelque 200 autres projets de loi relatifs, entre autres, aux syndicats et à la création d'une agence spatiale nationale, soient adoptés lors de la session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'ouvre le 1er septembre.Enfin, le dirigeant n'a pas manqué d'affirmer sa détermination en faveur de l'amélioration de la santé financière de l'Etat, ainsi que de la vie quotidienne du peuple.