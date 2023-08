Typhon Khanun : Yoon Suk-yeol déclare trois nouvelles zones sinistrées spéciales

Photo : YONHAP News

Le président de la République a désigné aujourd’hui trois nouvelles zones sinistrées spéciales. Il s’agit cette fois de deux cantons, ceux de Sannae et de Gasan, situés dans le Gyeongsang du Nord et du comté de Goseong dans le Gangwon, tous lourdement touchés par le typhon Khanun au début du mois.Yoon Suk-yeol avait fait de même, le 14 août, alors pour le comté de Gunwi à Daegu et du canton de Hyeonnae, dans le comté de Goseong.A en croire son porte-parole Lee Do-woon, la nouvelle mesure est basée sur les résultats d’une évaluation conjointe des ministères concernés.Les collectivités locales de ces zones déclarées sinistrées pourront recevoir les aides financières de l’Etat pour réparer les dégâts causés par le cyclone.Le chef de l’Etat a ordonné à son ministre de l’Intérieur d’aider toutes les régions frappées par la catastrophe à se reconstruire au plus vite et de se préparer aux fortes pluies ou aux nouvelles tempêtes tropicales.