Premier retour de nord-Coréens depuis la Chine par voie routière depuis le COVID-19

Photo : YONHAP News

Quelque 300 nord-Coréens sont rentrés lundi dans leur pays. D'après plusieurs sources, une dizaine d'autocars ont transporté des étudiants, fonctionnaires et commerçants, depuis Dandong, une ville portuaire de la province du Liaoning dans le nord-est de la Chine, jusqu’à Sinuiju, située dans le nord-ouest de la Corée du Nord.C'est la première fois que des nord-Coréens rejoignaient leur terre natale par voie routière depuis que le royaume ermite avait fermé ses frontières avec son voisin en janvier 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.Selon une source, environ 1 000 autres nord-Coréens vivant dans l'Empire du Milieu devraient regagner leur pays dans le courant de cette semaine. Les citoyens qui arrivent sur le territoire devront effectuer une quarantaine d’une semaine à Sinuiju avant de partir pour Pyongyang.Pour rappel, en janvier 2022, le régime nord-coréen a autorisé la reprise des services de trains de marchandises entre Dandong et Sinuiju suite à une accalmie de l'épidémie en Chine. Et depuis quelques jours, les signes d'une réouverture des frontières sino-nord-coréennes pour les humains ont été détectés, à commencer par le transport en autocar, le 16 août, de taekwondoïstes nord-coréens qui partaient participer aux championnats du monde de taekwondo au Kazakhstan.