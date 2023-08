Fêtes traditionnelles : le plafond du prix des cadeaux sera augmenté

Photo : YONHAP News

A partir de mercredi, le plafond du prix des cadeaux pour Seollal, le Nouvel an lunaire, et Chuseok, la fête des récoltes, que les fonctionnaires ont le droit d’offrir ou de recevoir, passera de 200 000 à 300 000 wons, un montant équivalent à environ à 220 euros.Kim Hong-il, chef de la Commission pour la lutte contre la corruption et aux droits civiques, a déclaré aujourd’hui lors d'un point de presse que cet amendement du décret concerné serait promulgué et mis en œuvre à partir du 30 août.En vertu de la révision de la « loi sur l’interdiction à la sollicitation et la corruption inappropriées », le prix des produits agricoles et de la pêche transformés ne peuvent pas dépasser les 150 000 wons, soit environ 100 euros en temps normal ou en cas de jours fériés. En revanche, ce montant est doublé lors des deux fêtes traditionnelles. La prochaine sur le calendrier est Chuseok, célébrée du 28 au 30 septembre. De ce fait, des présents d’une valeur maximale de 300 000 wons pourront être faits du 5 septembre au 4 octobre.L’éventail des produits offerts ou reçus par les agents publics sera également élargi. Actuellement, seuls les articles physiques sont autorisés. Mais, une fois la nouvelle loi appliquée, des chèques-cadeaux pour des biens et des services, utilisables par exemple au cinéma ou au théâtre pourront être partagés. En revanche, les coupons délivrés par des centres commerciaux, qui peuvent être directement monétisés, ne seront pas concernés par ce changement.