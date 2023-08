Météo : encore et toujours de la pluie

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair ont passé les deux premiers jours de la semaine sous la pluie. Bottes en caoutchouc, imperméable et parapluie étaient nécessaires ce matin pour braver les intempéries.Des trombes d’eau sont tombées un peu partout sur le territoire. La région métropolitaine a essuyé jusqu’à 60 mm d'averses intenses. La province de Chuncheong du Nord, située dans le centre, a particulièrement été touchée, avec jusqu’à 100 mm. La situation a été encore plus critique dans le sud-est, à Busan et à Ulsan notamment. Plus de 200 mm au total sont attendus aujourd’hui.Concernant les températures, elles sont, ces derniers jours, influencées par le mauvais temps. Séoul est la ville qui en fait le plus les frais ce mardi, avec 26°C. Suwon et Chunchon suivent avec 27°C. Les autres sont situées entre 29 et 31°C.