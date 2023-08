Arisu : Séoul célèbre le 115e anniversaire de son eau du robinet

L’eau du robinet de la ville de Séoul, baptisée « Arisu », souffle ce vendredi ses 115 bougies. A cette occasion, un festival va se dérouler sur la place de Cheonggye en plein centre de la capitale.Selon la municipalité, tout va commencer à 16h avec une grande cérémonie en présence du maire de Séoul Oh Se-hoon et Park Jin-hee, la célèbre actrice qui est la marraine de la première ville du pays. Plus tard, dans la soirée, un concert rassemblant des artistes professionnels comme Jung-in, Lee Jin-ah ou encore Kwon Soon-kwan ainsi que des chanteurs-amateurs sera organisé. Sur place, les visiteurs pourront aussi goûter l’Arisu, l’eau du robinet telle quelle, ainsi que du thé et du café préparés à partir de cette dernière.Un peu d’histoire. L’eau du robinet a été disponible pour la première fois à Séoul le 1er septembre 1908.