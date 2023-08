Le 1er Festival de Hansabal Makgeolli se tient à Jeonju

Le Festival de Hansabal Makgeolli 2023 se tiendra les 1er et 2 septembre prochains dans le New Jungang marché situé à Jeonju. C’est ce qu’a annoncé, hier, la municipalité de la ville de la province de Jeolla du Nord. Il s’agit de sa première édition. Le makgeolli est un alcool laiteux à base de riz, traditionnel du pays du Matin clair. Quant à sabal, c’est le bol qu’on utilise souvent pour le déguster.Au programme de l’événement : le concours du plus gros buveur de makgeolli, des concerts de musique traditionnelle coréenne et des stands où on peut acheter cet alcool ainsi que des amuse-bouches à un bon prix. Les visiteurs vêtus de hanbok, l’habit traditionnel coréen, auront droit à un petit cadeau souvenir.Un haut responsable de la mairie a fait savoir que divers festivals seront organisés dans l’avenir afin de donner un nouveau souffle aux marchés traditionnels de la région.