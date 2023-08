Washington : les canaux de dialogue avec Pyongyang restent toujours ouverts

Photo : YONHAP News

Washington a renouvelé hier son appel au dialogue avec Pyongyang, alors que le dirigeant nord-coréen a qualifié les présidents de la Corée du Sud et des Etats-Unis ainsi que le Premier ministre japonais de « chefs de voyous ».Les critiques de Kim Jong-un sont survenues suite au sommet de Camp David entre Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida, le 18 août. Lors de leur réunion, les trois leaders se sont accordés à renforcer la coopération trilatérale dans divers domaines, dont la sécurité, l’économie et les technologies.Face aux réactions du royaume ermite, la porte-parole de la Maison blanche a déclaré lors d’un briefing régulier que les canaux de communication avec le royaume ermite restaient toujours ouverts, comme Washington l’avait affirmé à plusieurs reprises. Avant d’exhorter Pyongyang à arrêter les actes et les paroles suscitant des provocations ou des tensions militaires.