Le gouvernement envisage de désigner le 2 octobre comme jour férié provisoire

Photo : YONHAP News

Le gouvernement pourrait désigner le 2 octobre comme un jour férié provisoire, étant donné qu'il s'agit du seul jour ouvrable situé entre les vacances de Chuseok, du 28 septembre au 1er octobre, et Gaecheonjeol, le jour de la Fondation nationale, le 3 octobre.C'est ce qu'a fait savoir hier le vice-Premier ministre à l’Economie sur les plateaux des chaînes Yonhap News et SBS. Selon lui, l'exécutif est en train d'examiner cette possibilité qui pourrait permettre d’« offrir un temps de repos supplémentaire à la population » et de « relancer la consommation locale ».Lors de ses passages à la télévision, Choo Kyung-ho s'est aussi exprimé sur le projet de budget de l'Etat 2024 que l'exécutif avait dévoilé plus tôt dans la matinée. Il a indiqué que, pour élaborer ce texte, le gouvernement avait cherché à garantir la santé financière du budget tout en identifiant les dépenses indispensables. Le projet budgétaire pour l'an prochain représente en effet un accroissement de seulement 2,8 % par rapport à cette année. Il s’agit de la hausse la moins importante jamais envisagée.Celui qui est également le ministre des Finances a précisé que l'exécutif avait procédé à une restructuration des dépenses en remettant à plat les subventions publiques dont les procédures d'attribution avaient été remises en question, ainsi que les aides aux programmes de la R&D, souvent accusées de clientélisme.Enfin, le haut fonctionnaire s'est engagé à traiter avec sérieux d'éventuels problèmes soulevés lors de l'examen du projet de budget à l'Assemblée nationale. Il n’a pas oublié de solliciter la collaboration des députés pour pouvoir adopter un texte proche de la version gouvernementale d'origine.