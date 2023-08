Comité économique conjoint : Séoul et Pékin stabilisent leurs chaînes d’approvisionnement

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine sont parvenues à maintenir leurs chaînes d’approvisionnement de manière stable. C’était lors de la 27e réunion de leur Comité économique conjoint, organisé hier, à Pékin. Il s’agit du premier rassemblement en tête-à-tête en trois ans.Pour ce faire, la vice-ministre des Affaires étrangères, Oh Young-ju, et le vice-ministre chinois du Commerce, Li Fei, ont décidé de réactiver divers corps consultatifs économiques entre leurs deux nations. Ils prévoient également de tenir des réunions sur la coopération économique bilatérale dans le courant de l’année.La haute diplomate sud-coréenne a plus particulièrement fait part de son souhait de faire avancer les négociations sur l’accord de libre-échange, notamment dans le commerce et les investissements. Elle a aussi mis l'accent sur la nécessité de restaurer l’échange des contenus culturels et de protéger les droits de propriété intellectuelle.Son interlocuteur chinois a partagé, quant à lui, l’opinion de Oh sur la consolidation de la coopération économique bilatérale. Avant d’ajouter qu’il faudrait élargir les domaines de coopération vers l’économie et le développement écologiques. Li a également demandé de déployer ensemble des efforts pour promouvoir les coopérations régionale et trilatérale.