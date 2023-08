Ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports : plus de 200 000 véhicules rappelés

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor, Kia, Mercedes-Benz Korea et Porsche Korea ont rappelé plus de 213 000 véhicules de 24 modèles en raison de pièces défectueuses. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports.Quelque 159 000 unités du SUV Tucson produites et vendues par le premier constructeur automobile du pays ont été identifiées comme présentant des dysfonctionnements sur les clignotants, tandis qu'environ 20 000 véhicules de quatre autres modèles, dont le SUV Palisade, sont équipés de dispositifs de contrôle de pompe à huile défaillants.Chez Kia, quelque 2 700 unités du modèle Seltos et environ 4 800 du K5 sont concernées pour des problèmes liés respectivement à l'ouverture du coffre et au contrôle de la pompe à huile.Quant aux deux constructeurs allemands, Mercedes-Benz a tout d’abord rappelé quelque 5 300 unités du modèle E 250 présentant des problèmes sur le logiciel des capteurs radar à l'arrière. Porsche, pour sa part, 1 000 unités du Cayenne dont les feux de stationnement et ceux de détresse se sont avérés non conformes aux normes de sécurité.Les propriétaires de véhicules faisant l'objet de rappels peuvent les faire réparer sans frais dans les centres d'entretien officiels des marques concernées.