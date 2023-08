Zones scolaires : la limitation de vitesse sera relevée à 50 km/h la nuit

Photo : YONHAP News

La limitation de vitesse dans les zones scolaires sera fixée à 50 km/h, entre 21h et 7h du matin, à partir du mois prochain. Selon la police, ce créneau horaire peut différer selon les régions.En revanche, dans les zones proches des écoles, où l’on roule à 50 km/h en raison des conditions de circulation, la vitesse maximale sera limitée à 30 km/h.Les policiers projettent de multiplier des moyens de sécurité routière pour les enfants. Ils comptent utiliser le jaune pour le marquage de passages piétons et indiquer le début et la fin des zones scolaires. Le contrôle des bus scolaires qui ne respectent pas les règles de sécurité sera aussi renforcé.Par ailleurs, les feux de circulation clignoteront entre minuit et 5h du matin sur les routes à quatre voies ou moins, qui ont enregistré moins de trois accidents et aucun mort ou blessé grave pendant un an.