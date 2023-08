Cinéma : « Smugglers » dépasse les 5 millions d’entrées

Photo : YONHAP News

Le dernier long métrage réalisé par Ryoo Seung-wan, « Smugglers », a attiré plus de cinq millions de spectateurs jusqu’à ce matin en Corée du Sud. Il devrait être le seul film « made in Korea » sorti cet été à avoir dépassé ce cap.Parmi les quatre grosses productions sud-coréennes à l’affiche cet été, l’œuvre en question est sortie en premier, le 26 juillet. Elle avait rapidement dépassé le million d’entrées, en seulement trois jours.L’histoire de deux « haenyeo », femmes plongeuses de l'île de Jeju, qui se retrouvent inopinément empêtrées dans un trafic de drogue a pu rencontrer un grand succès grâce à la date de sa sortie, au mélange d’action et de comédie et au casting regroupant plusieurs stars, dont notamment Kim Hye-soo et Yum Jung-ah.Les trois autres films « Concrete Utopia », « Ransomed » et « The Moon » ont séduit respectivement 3,37 millions, 1,05 million et enfin 510 000 spectateurs.