Projet de budget 2024 : réactions contrastées

Le projet de budget 2024, dévoilé hier par le gouvernement, a provoqué des réactions divisées dans le milieu politique.Dans un communiqué publié par son porte-parole, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement au pouvoir, a estimé que ce projet budgétaire traduisait la volonté de l'administration de Yoon Suk-yeol de rectifier les dérives causées par les dépenses incontrôlées lors du quinquennat de l'ex-président Moon Jae-in et d'améliorer la santé des finances publiques.La formation présidentielle a affirmé que, sous Moon, les dettes de l'Etat s'étaient accrues de 400 000 milliards de wons, soit 278 milliards d'euros, et que les mesures budgétaires palliatives n'avaient fait que détériorer la situation économique du pays et alourdir la charge pour les générations futures.Toujours selon le PPP, l’administration Yoon ne mènera pas une politique budgétaire populiste à l'approche des élections législatives et cherchera à renforcer la solidité des finances du pays. Le parti présidentiel a souligné que les dépenses en 2024 seraient axées sur la réalisation des fonctions essentielles de l'Etat, telles que l'aide aux classes sociales les plus défavorisées, la défense nationale, la gouvernance basée sur la loi, ainsi que la création d'emplois.Dans le camp de l'opposition, le Minjoo a dénoncé, dans un communiqué, l'impuissance, l'irresponsabilité et l'immobilisme de l'actuelle administration. La première force de l'opposition a mis en avant que le texte budgétaire prévoit une diminution des recettes de l'Etat par rapport à cette année alors qu'une croissance économique est prévue en 2024. Une première dans l'histoire constitutionnelle. Pour la formation de centre-gauche, il s'agit d'une preuve de l'échec de la politique économique du gouvernement. Elle a également fustigé une vision myope et rétrograde de l'exécutif en évoquant que ce dernier avait revu à la baisse le budget alloué à la R&D.Kim Han-gyu, le porte-parole du groupe parlementaire du Minjoo, a lui aussi exprimé ses inquiétudes au sujet du budget de l'année à venir. Pour lui, le texte avait été établi sans principe et qu'il risquerait de mener à un affaiblissement des leviers de croissance du pays sous prétexte d'une consolidation de la santé des finances publiques.