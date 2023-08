Météo : fortes averses dans le sud et à Jeju

Photo : YONHAP News

La pluie va toucher ce mercredi une grande partie du territoire, avec de fortes averses principalement dans les régions du sud et sur l’île méridionale de Jeju.Selon les prévisions de Météo-Corée, 50 à 120 mm de précipitations sont attendues à Busan, Ulsan et dans la province de Gyeongsang du Sud qui les entoure. Des pics pouvant aller jusqu’à 150 mm devraient également être recensés dans certaines régions.Daegu ainsi que les provinces de Gyeongsang du Nord et de Jeolla devraient essuyer entre 30 et 100 mm, pouvant grimper jusqu’à 120 mm dans plusieurs zones.La quantité de pluie dans le Chuncheong serait comprise entre 20 et 80 mm, tandis que dans la région de Séoul et la province de Gangwon entre 5 et 50 mm.Les intempéries devraient cesser ce soir ou jeudi matin dans le centre, alors qu’elles devraient se prolonger jusqu’à jeudi dans les régions du sud et à Jeju.Concernant le mercure, il est quasiment identique à la veille. Les températures dans l’après-midi seront comprises entre 23 et 30°C.