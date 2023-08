Yoon Suk-yeol et Park Jin reçoivent le sénateur américain Todd Young

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier le sénateur américain Todd Young. Ce dernier est également le co-président de Korea Caucus regroupant des députés des Etats-Unis favorables à la Corée du Sud.Yoon Suk-yeol a discuté avec l'élu républicain notamment de l'alliance et de la coopération économique entre leurs pays. C’est ce qu’a indiqué le porte-parole de la présidence dans un briefing écrit rendu public à l'issue de cette rencontre.Selon Lee Do-woon, le chef de l’Etat a exprimé sa gratitude envers Todd Young pour son intérêt et son soutien à l'alliance sud-coréano-américaine. Avant de revenir sur le sommet Séoul-Washington-Tokyo qui a eu lieu à Camp David le 18 août dernier. Il a affirmé que ces retrouvailles avaient ouvert une nouvelle ère de coopération entre les trois nations et que cette collaboration continuerait de jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la sécurité et de la paix dans la région. Dans la foulée, il a sollicité un soutien bipartisan des élus américains pour le développement stable de la coopération trilatérale.Le président Yoon s'est également félicité de l'augmentation des investissements des entreprises du pays du Matin clair dans l'Indiana, Etat dont son interlocuteur est élu. Avant de demander à ce dernier d'y porter une attention constante pour pouvoir construire une relation gagnant-gagnant entre les deux parties.Young a déclaré avoir voulu se rendre en Corée du Sud pour voir son évolution de ses propres yeux. Il a ajouté qu'il jouerait un rôle actif dans le développement des relations Séoul-Washington.Aujourd'hui, c’était au tour du ministre des Affaires étrangères de le recevoir. Au menu de leurs discussions : la coopération économique bilatérale et la situation de la péninsule coréenne. A cette occasion, Park Jin a sollicité un soutien parlementaire américain pour que la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) et celle sur les puces et la science (Chips Act) ainsi que d'autres législations à venir soient mises en œuvre d'une manière mutuellement bénéfique aux deux nations.