Entrée à l’université : les actes de violence scolaire seront reflétés dans la sélection

Photo : YONHAP News

Les dispositifs imposés aux élèves agresseurs seront indiqués dans leurs dossiers de demande d’admission à l’université et ce à partir de l’année scolaire 2026. Les adolescents en première année de lycée sont donc concernés. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Conseil coréen pour l'éducation universitaire (KCUE).Ce dernier avait publié en avril des mesures de lutte contre la violence scolaire. Et selon son plan, il compte refléter les actes de violence commis par les candidats dans tous les types de procédure d’admission, dont le suneung, l'équivalent du baccalauréat, les dossiers de vie scolaire ainsi que les épreuves pratiques.Chaque université pourra, à sa manière, prendre en compte des actes de violence dans son processus de sélection. Les établissements d’enseignement supérieur doivent publier leur plan concret avant fin avril 2024 sur leur site Internet.Selon les grandes lignes distribuées par le ministère de l’Education et le KCUE, les sanctions doivent être immédiatement inscrites sur les dossiers de vie scolaire des harceleurs. Même si des procès administratifs sont ouverts à propos des dispositifs, ces derniers ne peuvent pas être modifiés avant la fin des procédures juridiques.Si les excuses écrites et le volontariat en milieu scolaire sont imposés à l’élève perturbateur et que celui-ci les accepte, les sanctions ne seront pas inscrites dans leurs dossiers. La suspension et le changement de classe laisseront leurs traces sur les documents pendant quatre ans après la fin des études, contre deux ans actuellement. Ces mesures peuvent être pourtant effacées à travers une délibération. La mention sur le changement d’établissement sera conservée, sans exception, durant quatre ans.Plus tôt, 147 universités proposant un cursus de quatre ans sur 196 avaient annoncé qu’elles se référeraient aux faits de violence commis par les candidats dans leur processus d’admission, dès 2025.La grande rentrée scolaire en Corée du Sud est en mars et le suneung se déroule en novembre.