Taux de fécondité : 0,7 enfant par femme

Photo : YONHAP News

0,7 enfant par femme. Au deuxième trimestre de cette année, la Corée du Sud a affiché le plus faible taux de fécondité pour un semestre. Un chiffre encore plus alarmant pour une nation qui est déjà très mal classée à l’échelle internationale.Selon l'Institut national des statistiques (Kostat), le taux de fécondité du pays du Matin clair s'est établi à 0,87 au premier trimestre 2022 avant de reculer sans cesse jusqu’à 0,7 au dernier trimestre de la même année. Le chiffre a légèrement rebondi à 0,81 sur les trois premiers mois de cette année, mais est donc retombé à 0,7 sur les trois mois suivants.La Corée du Sud a enregistré un taux de fécondité de 0,78 en 2022, en glissement annuel, un niveau incontestablement bas parmi les principaux pays. Il se peut que le chiffre puisse se rétrécir encore plus cette année compte tenu de l’évolution du nombre de nouveau-nés au deuxième semestre. En juin dernier, environ 18 000 bébés sont nés sur le territoire, soit la 90e diminution consécutive en glissement trimestriel.En revanche, le nombre de décès n’a cessé d’augmenter. En juin, le pays du Matin clair a recensé plus de 26 800 morts. Il s’agit d’un record pour ce mois. Et ce plutôt à cause du vieillissement de la population que du COVID-19. Par conséquent, la population sud-coréenne a décru de quelque 8 200 au cours du même mois. La tendance baissière mensuelle du nombre de ses habitants s’est donc poursuivie pour le 44e mois de suite.