25e Jamboree Scout Mondial : la ministre de l’Egalité des sexes et de la Famille présente ses excuses

Photo : YONHAP News

La ministre de l’Egalité des sexes et de la Famille s’est excusée, aujourd’hui, auprès des participants de la 25e édition du Jamboree Scout Mondial ainsi qu’auprès des citoyens sud-coréens. Elle a tenu ces propos, ce matin, devant les journalistes alors qu’elle se présentait à une session de la commission parlementaire spéciale sur le budget et les comptes.En tant que ministre et co-présidente du comité d’organisation de l’événement international, Kim Hyun-sook s’est dit vouloir demander pardon, une première. Elle a toutefois ajouté que la responsabilité du fiasco sera déterminée lors de l’inspection de la Cour des comptes.Les jeunes scouts ont dû, rappelons-le, quitter leur site de camping à Saemangeum dans le Jeolla en raison non seulement de la canicule et du typhon Khanun mais aussi des préparatifs jugés insuffisants.