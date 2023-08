Fukushima : Séoul va étudier la possibilité d’utiliser un autre nom pour les « eaux contaminées »

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen a déclaré aujourd’hui que le gouvernement va étudier la possibilité de donner un nouveau nom aux « eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima ». Han Duck-soo a expliqué, durant une session de la commission parlementaire spéciale sur le budget et les comptes, que le terme « eaux traitées par ALPS » serait plus correct au niveau scientifique.Toujours à Yeouido, la bataille politique entre le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, et le Minjoo, la principale force de l’opposition, continue de s’exacerber autour de ce dossier. Le PPP a lancé, pour sa part, des activités visant à promouvoir la consommation des poissons et des fruits de mer « made in Korea ». Il a critiqué le mouvement de centre-gauche de mener un boycott des produits halieutiques sud-coréens. Avant d’ajouter que ce dernier devrait aussi pointer du doigt Pékin qui déverse en mer dix fois plus de tritium que Tokyo.Le Minjoo a demandé, en revanche, au Japon et au gouvernement sud-coréen de rétablir les faits et de présenter leurs excuses. Il a indiqué que l’exécutif n'élaborerait pas de mesures efficaces pour répondre aux dégâts subis par l’économie régionale. Il a annoncé qu’il prendrait l’initiative de les concevoir à l’aide du budget et de la législation durant la session ordinaire du Parlement.