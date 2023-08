UFS : un bombardier américain Rockwell B-1B Lancer survole la péninsule

Photo : YONHAP News

Un bombardier stratégique américain Rockwell B-1B Lancer a survolé aujourd’hui la péninsule coréenne dans le cadre de l'exercice militaire conjoint « Ulchi Freedom Shield (UFS) ».Des avions de combat FA-50 de l’armée de l’air sud-coréenne et F-16 des forces américaines ont eux aussi été mobilisés pour ces manœuvres. L’armée sud-coréenne a expliqué qu’il s’agissait d’un entraînement visant à exercer la dissuasion nucléaire et à démontrer une position de défense conjointe solide. Et ce pour répondre au récent lancement de satellites par Pyongyang.En Corée du Sud, les autorités militaires ont déclaré que Séoul et Washington maintenaient le meilleur état de défense face aux provocations balistiques récurrentes du royaume ermite. Avant d’ajouter que les deux alliés réagiraient à n’importe quelle bravade nord-coréenne.