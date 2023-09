Pyongyang procède au lancement de deux missiles balistiques de courte portée

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuit ses provocations. Hier tard dans la soirée, elle a tiré deux missiles balistiques de courte portée.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté ces deux projectiles lancés entre 23h40 et 23h50 vers la mer de l’Est depuis la zone de Sunan à Pyongyang.Les engins se sont tous deux abîmés dans cette mer, située entre la péninsule et l’archipel japonais, après avoir parcouru une distance d’environ 360 km. Le ministère nippon de la Défense a précisé qu’ils étaient tombés en dehors de la zone économique exclusive du Japon.Leur nature exacte est en cours d’analyse par les renseignements sud-coréen et américain.Il s’agit du premier lancement de missile balistique du pays communiste en 37 jours et du 14e depuis le début de l’année. Il y a à peine une semaine, le Nord a tiré une fusée qu'il a présentée comme un « véhicule de lancement spatial ». Il aurait procédé aux nouveaux tests en réaction aux exercices aériens combinés Séoul-Washington, hier au-dessus de la péninsule. Les Etats-Unis y ont déployé le Rockwell B-1B Lancer. Ce bombardier stratégique est capable d’emporter des armes nucléaires. Actuellement, bien qu’il ne les transporte pas, le régime de Kim Jong-un réagit avec violence.Sans surprise, l’armée sud-coréenne condamne les nouveaux lancements, en les qualifiant de grave bravade portant atteinte à la paix et la stabilité dans la péninsule comme dans la communauté internationale et de violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle a également assuré continuer de scruter de près tous les mouvements supplémentaires au nord du 38e parallèle, tout en restant sur le qui-vive.