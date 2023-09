Un expert chinois déplore l’état des relations Séoul-Pékin

Un professeur à l'Institut Asie-Pacifique d'études stratégiques de l'Académie chinoise des sciences sociales a déploré l’état actuel des relations Séoul-Pékin, le pire jamais entretenu depuis la fin de la guerre froide, selon lui. Wang Junsheng a tenu ces propos forts lors du Korea Global Forum organisé dans un hôtel séoulien par le gouvernement sud-coréen.L’orateur de l’empire du Milieu a alors souligné que l’alliance sud-coréano-américaine s’intensifiait davantage alors que les liens entre la Corée du Sud et la Chine ne faisaient que se dégrader depuis plusieurs décennies.Selon Wang, la situation actuelle est similaire à celle de 2017, lorsque le THAAD, le système de défense anti-missile américain, a été déployé sur la péninsule coréenne. Un acte qui avait grandement offensé le géant asiatique.Ces propos laissent entendre que le pays du Matin clair devrait s’exprimer plus clairement et prendre position concernant certains sujets sensibles impliquant son voisin, tels que les questions autour de Taïwan ou de la mer de Chine méridionale.L’expert chinois a alors prôné l’amélioration des relations bilatérales. D’après lui, cette dernière pourrait être un levier positif à réunification des deux Corées.