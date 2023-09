KTX : le nombre d’usagers franchit la barre du milliard

Photo : YONHAP News

Le Korail, la compagnie nationale des chemins de fer de Corée du Sud, a fait savoir hier que le nombre d'usagers du KTX, le train à grande vitesse sud-coréen, franchirait la barre du milliard aujourd'hui. Une barre symbolique qui devrait être atteinte 19 ans et cinq mois après son inauguration. Autrement dit, chacun des 50 millions de citoyens vivant au pays du Matin clair est monté à 20 reprises en moyenne à bord de ce train.Cette année, le nombre de passagers par jour s'est établi à 226 000, soit trois fois de plus qu'en 2004. Il ne cesse d'augmenter depuis sa mise en service. Onze ans et cinq mois ont été nécessaires pour parvenir à 500 millions d’usagers alors qu’il n’a fallu qu’un peu moins de huit ans pour passer du demi-milliard au seuil atteint aujourd’hui.Le KTX est actuellement composé de huit lignes et dessert 67 gares. En 2004, seulement deux lignes et 20 gares.La ligne la plus fréquentée, avec 17 000 passagers par jour en moyenne, est Séoul-Busan. Elle est suivie par les tronçons Séoul-Daejeon et Séoul-Dongdaegu, tous deux avec 12 000 usagers quotidiennement. La gare de Séoul est la plus peuplée avec 94 000 personnes par jour, centralisant six lignes qui couvrent la plupart du territoire.De plus, le nombre de passagers dits réguliers a été multiplié par 8,7 fois et était l’année dernière de l’ordre de 4 millions. Il s'agit des individus qui empruntent le KTX pour aller au bureau. La ligne entre Séoul et Cheonan-Asan a été la plus utilisée avec 17,1 %, suivie par celle reliant la capitale et Osong, avec 11 %.