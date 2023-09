Tirs de missiles nord-coréens : le NSC sud-coréen convoque une réunion

Photo : YONHAP News

Aussitôt après le lancement de nouveaux missiles balistiques de courte portée nord-coréens, le Conseil de sécurité nationale (NSC) de la présidence sud-coréenne en a informé le chef de l’Etat Yoon Suk-yeol.L’instance a ensuite fait le point sur la situation sécuritaire lors d’une réunion présidée par son numéro deux.D’après un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan, les autorités militaires de Séoul et de Washington ont partagé leur analyse. Les deux alliés estiment que le régime de Kim Jong-un a effectué un nouveau test d’armes en réponse à leurs manœuvres communes « Ulchi Freedom Shield », à leur récent exercice de défense anti-missile avec le Japon, ainsi qu’au redéploiement, hier dans la péninsule, du bombardier américain B-1B.Les autorités militaires sud-coréennes et américaines se sont entretenues par téléphone immédiatement après la détection des deux projectiles. Elles ont alors analysé l’intention de Pyongyang et reconfirmé leur posture de préparation conjointe.