Triple baisse en juillet de la production, de la consommation et des investissements

Photo : YONHAP News

La production, la consommation et les investissements ont tous baissé le mois dernier en Corée du Sud. Une première depuis janvier.Selon les chiffres rendus publics aujourd'hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), les investissements dans les équipements ont chuté de 8,9 % en juillet pour accuser le plus grand recul enregistré depuis 11 ans et trois mois. La consommation a, pour sa part, diminué de 3,2 %, en raison des intempéries et du recul des ventes de voitures. L'indice de production globale exceptée celle agricole, forestière, halieutique et saisonnière, s'est établi à 109,8, en base 100 en 2020, soit 0,7 % de moins que le mois précédent.La production industrielle a de nouveau baissé après un mois de hausse et le suivant d’inertie. La raison : les travaux liés à l'administration publique en berne par rapport aux deux mois précédents ayant bénéficié de leur exécution avancée.Les productions manufacturière et minière ont, quant à elles, reculé chacune de 2 %, alors que les services ont progressé de 0,4 % grâce aux finances et aux assurances.Ce n’est pas tout. L'indice des prix de ventes au détail, l'indicateur clé de la consommation, a diminué de 3,2 %, la plus grande chute recensée depuis juillet 2020.