Maison blanche : les négociations Pyongyang-Moscou sur la vente d’armes avancent

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la Maison blanche a annoncé que les négociations entre la Corée du Nord et la Russie visant les livraisons d’armes « progressaient activement ».C’est le coordinateur des communications stratégiques de son Conseil de sécurité nationale (NSC) qui a fait cette annonce hier. John Kirby a alors détaillé qu’une nouvelle délégation de Moscou avait effectué un déplacement à Pyongyang, comme l’avait fait le mois dernier le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. Il a également indiqué que les dirigeants des deux pays avaient échangé des lettres personnelles dans lesquelles ils avaient promis de resserrer la coopération bilatérale.Le porte-parole du NSC américain a estimé que les deux parties étaient en discussion sur la possibilité pour le Nord de fournir à la Russie non seulement les munitions que celle-ci prévoit d’utiliser dans la guerre contre l'Ukraine, mais aussi les matières premières qui aideraient l’industrie d’armement russe. Ces pourparlers de haut niveau devraient continuer pendant plusieurs mois. Selon Kirby, Vladimir Poutine souhaite recevoir ces ressources afin d’élargir la base industrielle d’armement de son pays.Aux Nations unies, les ambassadeurs sud-coréen, américain et japonais ont exhorté le régime de Kim Jong-un à cesser les négociations. Ils ont alors évoqué le fait que la vente de ses armes est contraire aux résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Ils ont aussi rappelé que le royaume ermite s’était auparavant engagé à ne pas livrer d’armes à la Russie.Par ailleurs, la présidence américaine a condamné les tirs de deux missiles balistiques de courte portée que le Nord a effectués hier.