Yoon Suk-yeol désigne le 2 octobre comme jour férié provisoire

Photo : YONHAP News

Le président de la République a désigné aujourd'hui le 2 octobre comme jour férié provisoire, le seul jour ouvrable situé entre les vacances de Chuseok, du 28 septembre au 1er octobre, et Gaecheonjeol, le jour de la Fondation nationale, le 3 octobre. Une fois adoptée en conseil des ministres, cette décision prise pour encourager la consommation, offrira au maximum six jours de vacances aux sud-Coréens.Yoon Suk-yeol a fixé la stabilité des prix et le soutien aux classes vulnérables comme les principaux objectifs des politiques relatives à la vie quotidienne de ses concitoyens pour le deuxième semestre.Dans ce contexte, le 2 octobre a été désigné comme jour férié temporaire afin de booster la consommation et le tourisme dans le pays. Et 600 000 bons de réduction de nuits d'hôtel seront distribués alors que les péages des autoroutes seront gratuits. Les vols internationaux seront multipliés et les procédures d'immigration simplifiées pour accueillir davantage de touristes étrangers.L’exécutif mettra également en œuvre des mesures permettant la stabilité des prix : l'augmentation record du volume d'approvisionnement en produits de saison et un soutien financier de 67 milliards de wons, soit 46,3 millions d'euros, permettront une baisse de 5 % des prix des produits agricoles, de pêche et d'élevage, par rapport à l'an dernier.Par ailleurs, le gouvernement créera avant la fin de l'année un fond de réserve de 80 milliards de wons, une somme équivalente à 55,3 millions d'euros, pour encourager la consommation des produits halieutiques nationaux. Ce sous forme de réduction des prix ou de remboursement par des coupons.