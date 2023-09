Crime aléatoire : la Cour suprême défavorable à l’éventuelle prison à vie sans libération conditionnelle

Photo : YONHAP News

Le gouvernement entend introduire une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, et ce face à la recrudescence des crimes de nature aléatoire. Le débat en ce sens se poursuit.Dans ce contexte, la Cour suprême s’y est montrée opposée. Interrogée à ce sujet par le Parlement, la plus haute juridiction du pays a répondu que si ce nouveau dispositif était mis en place tout en maintenant la peine de mort, il y aurait un risque qu’il soit élargi aux autres infractions dites ordinaires. En d’autres mots, il est possible que la condamnation en question ne fasse qu’augmenter le quantum de la peine dans l’ensemble des crimes.Afin de tenter d’étayer son argument, la Cour a pris l’exemple des USA. Selon elle, dans certains Etats du continent américain, les auteurs d’un accident de la route ont écopé d’un emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et les pays industrialisés cherchent alors à le supprimer, en évoquant son caractère inconstitutionnel. Dans la foulée, le tribunal du dernier ressort a insisté sur la nécessité de faire preuve de prudence dans la prise de décision d’introduire le nouveau système.A ce propos, le ministre de la Justice s’est défendu d’avoir proposé de mettre en place la nouvelle sentence, estimant que celle-ci et la peine capitale peuvent coexister. Plus précisément, les juges n’auront qu’à condamner les criminels à l’emprisonnement à perpétuité ou à celui sans libération, selon la nature de leurs actes.Auparavant, la Cour constitutionnelle s’était prononcée plutôt contre l’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle. En effet, elle avait indiqué que si cette peine est distinguée de celle de mort, elle peut être elle aussi critiquée pour porter atteinte à la dignité humaine.