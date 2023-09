Coup d’Etat au Gabon : Séoul émet un avertissement spécial concernant les voyages

Photo : YONHAP News

Séoul a émis une mise en garde spéciale pour les voyages au Gabon, où est en cours un coup d'Etat militaire visant le président sortant Ali Bongo.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a en effet annoncé aujourd'hui le résultat d’ajustement de l’avertissement en ce sens, qui est pourtant distinct de l’alerte voyage du gouvernement, qui compte quatre échelles. Il s’agit d’un avis imposé pour faire face aux risques urgents et pour une courte durée.Il est désormais fortement recommandé aux sud-Coréens d’annuler ou de reporter leurs déplacements prévus dans le pays d’Afrique, sauf pour les voyages urgents. Et les ressortissants sur place sont invités à partir pour les nations plus sûres et à faire preuve d’une vigilance exceptionnelle.Le ministère n’exclut pas la possibilité de réajuster l’alerte voyage, en fonction de la situation au Gabon.