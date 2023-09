Lee Jae-myung entame une grève de la faim pour une durée indéterminée

Photo : YONHAP News

Cela fait un an que Lee Jae-myung a pris les rênes du Minjoo. A cette occasion, le patron de la principale force de l’opposition a donné aujourd’hui une conférence de presse. Il a commencé par présenter ses excuses à ses concitoyens pour ne pas avoir empêché l’administration en exercice d'être toujours incompétente et d’abuser de son pouvoir. Il a alors fait son mea culpa.L’ancien rival malheureux de Yoon Suk-yeol à la présidentielle de 2022 s’en est ensuite pris au gouvernement, en évoquant en détails plusieurs polémiques suscitées depuis l’investiture du président Yoon. Les dernières en date concernent les deux projets controversés. Il s’agit de déplacer le buste du combattant indépendantiste Hong Beom-do de l’Académie militaire de Corée au Musée de l’indépendance et de changer le site du terminal d’une autoroute entre Séoul et Yangpyeong, une des villes de sa province proche de Gyeonggi, selon ses détracteurs, pour le compte de la belle famille du chef de l’Etat.Du coup, le dirigeant de la formation de centre-gauche a déclaré qu’il allait entamer, dès aujourd’hui, une grève de la faim pour une durée indéterminée pour se battre contre le pouvoir, ce qui est, selon lui, l’ultime moyen d’empêcher la destruction de la démocratie.Dans le même temps, l’ancien gouverneur du Gyeonggi a demandé au président de la République de s’excuser lui aussi pour avoir miné la démocratie, et de porter la question du rejet des eaux contaminées de la centrale accidentée de Fukushima au Japon devant le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) et de remanier son cabinet.Pourtant, Lee ne s’est pas exprimé concrètement sur l’abandon de son immunité en tant que député, dans le cas où il serait auditionné par le tribunal, qui doit décider de délivrer ou non un éventuel mandat d’arrêt contre lui, à la demande du Parquet. Il est visé par des enquêtes judiciaires sur plusieurs affaires de corruption ou d’abus de confiance dans lesquelles son nom est cité.