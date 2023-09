Météo : grand soleil à Séoul, averses dans l’est et à Jeju

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques ont été très disparates ce jeudi au pays du Matin clair. Dans le nord du territoire et à Séoul, le soleil a rayonné, tandis que dans l’est et sur l’île méridionale de Jeju, des averses ont sévi.Les deux provinces de Gyeongsang ont été les principales zones concernées par ces intempéries. Entre 20 et 60 mm sont tombés aujourd’hui. Plus au sud, Jeju l’a également été, dans une moindre mesure, avec au maximum 20 mm.Les autres régions du pays, et notamment la capitale, ont profité d’un temps agréable. Dans le sud-ouest, le soleil, caché derrière quelques nuages, a toutefois permis aux habitants de sortir en ce dernier jour du mois d’août. Plus au nord, il a même illuminé la journée des Séouliens, entre autres.Concernant les températures, elles ont été beaucoup plus homogènes que le ciel. Dans l’après-midi, le mercure a affiché soit 28 ou 29°C.