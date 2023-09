Sommet Corée-Asean et du G20 : Yoon Suk-yeol se rendra en Indonésie et en Inde

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol va se rendre successivement en Indonésie pour discuter des questions liées à l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et en Inde pour le sommet du G20. Il sera accompagné par son épouse Kim Keon-hee. Son programme d’une semaine, qui débutera le 5 septembre, a été dévoilé cet après-midi, par Kim Tae-hyo, le premier conseiller adjoint à la sécurité nationale de Yoon, lors d’un briefing au Bureau présidentiel de Yongsan.Le 6 septembre, le chef de l'Etat participera le matin au sommet Corée-Asean afin d’échanger sur l’état actuel et le futur plan de leur coopération. Dans l'après-midi, le sommet Asean+3 se tiendra. Il aura pour but de revitaliser la collaboration entre les pays de cette organisation ainsi que la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Le lendemain matin, Yoon participera au Sommet de l'Asie de l'Est (EAS).Le déplacement du président Yoon à Djakarta se déroulera sous la forme d’une visite officielle pour féliciter le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et l'Indonésie et ce à l’invitation de son homologue indonésien Joko Widodo. Ce dernier a effectué une visite officielle au pays du Matin clair en juillet 2022.Le 8 septembre, le dirigeant sud-coréen rejoindra la ville de New Delhi, en Inde, où aura lieu le sommet du G20. Il prévoit d'assister aux sessions « Une Terre », « Une famille » et « Un avenir ».