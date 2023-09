Photo : YONHAP News

Le groupe féminin sud-coréen aespa sera reçu le 6 septembre prochain dans « Good Morning America (GMA) », la célèbre émission matinale de la chaîne ABC. C’est ce qu’a annoncé, hier, sa maison de disques et agence de promotion SM Entertainment. Le girls band profitera de cette occasion pour présenter son nouveau single « Better Things ».Ce n’est pas la première fois que ce quatuor y est invité. En juillet 2022, Giselle, Karina, Ningning et Winter étaient déjà montées sur la scène de « GMA Summer Concert Series ».Les quatre jeunes artistes sont actuellement en tournée mondiale baptisée « Synk : Hyper Line » et enchantent leurs fans dans 14 villes différentes situées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe.