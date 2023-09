Ramyeon : les exportations durant les 7 premiers mois de l’année dépassent les 500 millions de dollars

Photo : YONHAP News

Le ramyeon sud-coréen séduit de plus en plus d’étrangers. Les chiffres en témoignent.D’après les données publiées aujourd’hui par la Société de commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche (aT) et le Service des douanes, le montant des exportations des nouilles instantanées s’est élevé à 520 millions de dollars lors des sept premiers mois de l’année. C’est une augmentation de 17,7 % en glissement annuel. A ce rythme-là, la somme cumulée pourrait atteindre un milliard de dollars pour 2023.Le succès du ramyeon « made in Korea » est en grande partie dû à la hallyu, la vague de la culture populaire sud-coréenne. En effet, en regardant des films et dramas du pays du Matin clair, comme « Parasite » et « Squid Game », les spectateurs étrangers ont eux aussi envie de manger ce mets vendu emballé dans un sachet ou dans un bol jetable.Afin de répondre à la demande croissante à l’étranger, les principaux producteurs de nouilles instantanées construisent de nouvelles usines. Samyang en a, par exemple, ouvert une uniquement destinée à l’exportation à Miryang dans la province de Gyeongsang du Nord. Nongshim a, pour sa part, inauguré sa deuxième usine aux Etats-Unis l’année dernière et prévoit la construction d’une troisième en 2025.Le ramyeon, pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, est donc un plat de nouilles instantanées prêt à manger en 3-5 minutes n’importe quand et n’importe où. Pratique et pas très cher, les sud-Coréens modernes en sont de gros consommateurs.