Satellite nord-coréen : Washington annonce des sanctions contre deux individus et une entité

Photo : YONHAP News

Washington a annoncé hier des sanctions à l’encontre de deux individus, un nord-Coréen et un Russe, et une entité basée en Russie en réponse au lancement raté, le 24 août dernier, d’un satellite de reconnaissance par Pyongyang.L’Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor des Etats-Unis a publié sur son site web que Jon Jin-yong, Sergey Mikhaylovich Kozlov et la société Intellekt LLC avaient été ajoutés sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN).Selon le Trésor américain, cette mesure concerne ceux qui ont directement soutenu des organismes de la Corée du Nord liés au développement d'armes de destruction massive (ADM) ou qui ont contribué à leur permettre de générer des bénéfices.Toujours d’après le département, Jon a travaillé avec Kozlov et a coordonné les activités des travailleurs nord-coréens dans la construction en Russie. En échange, le sexagénaire russe a aidé le nord-Coréen de 42 ans à obtenir des fournitures couramment utilisées dans la construction navale.Jon Jin-yong a également dirigé une équipe composée de nord-Coréens dans le domaine de la technologie de l'information (TI), toujours en Russie. Il a collaboré avec des locaux afin d’obtenir des documents d'identité. Et ce pour permettre à ses concitoyens de travailler en freelance sur des plates-formes informatiques.Par ailleurs, le département de la Défense a appelé Pyongyang à suspendre le fournissement d’armes à Moscou. Le régime de Kim Jong-un est accusé de livrer des équipements militaires à son allié pour sa guerre en Ukraine.