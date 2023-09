Coup d’envoi de la session ordinaire de l’Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

La dernière session ordinaire de la législature sortante de l’Assemblée nationale s’ouvre aujourd’hui pour une durée de 100 jours, donc jusqu’au 9 décembre. Elle commencera, cet après-midi, par une cérémonie d’ouverture.Autres dates sur le calendrier. Les séances de questions au gouvernement seront organisées du 5 au 8 septembre. Les députés interrogeront les ministres sur tous les sujets allant de la politique à la culture.Le 18, le chef du groupe parlementaire du Minjoo, la première formation de l’opposition, qui dispose d’une majorité absolue de sièges s’exprimera à la tribune de l’Hémicycle et son homologue du PPP, le mouvement présidentiel, lui emboîtera le pas deux jours plus tard.Deux séances plénières auront lieu respectivement le 21 et le 25, afin de voter des projets ou des propositions de loi. Au cours de l’une de ces réunions, les législateurs devront se prononcer par vote pour ou contre la nomination de Lee Gyun-yong à la tête de la Cour suprême.Pour le mois d’octobre, l’audit parlementaire sur les actions de l’exécutif est prévu entre le 10 et le 22. Et le président de la République prononcera un discours de politique générale le 31.Ce qui préoccupe actuellement le plus les parlementaires du parti au pouvoir comme ceux de l’opposition est la manière de relancer l’économie et améliorer ainsi la vie de leurs concitoyens.Mais les polémiques se poursuivent autour de sujets qui fâchent comme le rejet en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon et la « relocalisation » du buste de Hong Beom-do, militant pour l’indépendance du pays sous l’occupation japonaise. Les approches des deux camps étant aux antipodes, les discussions s’annoncent difficiles.