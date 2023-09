Séoul sanctionne 1 entreprise et 5 individus nord-coréens

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a annoncé aujourd’hui des nouvelles sanctions à l’encontre d’une entité et cinq individus nord-coréens pour leur soutien au développement nucléaire et balistique de leur pays.Le ministère des Affaires étrangères a dévoilé la liste. Il s’agit de la société « Ryukyong Program Development », son patron Ryu Kyong-chol, et quatre autres personnes liées à l’entreprise : Kim Hak-chol, Jang Won-chol, Ri Chol-min et Kim Ju-won.Le gouvernement de Séoul est le premier au monde à leur imposer ses propres mesures punitives. Il estime que la compagnie listée est intervenue dans la mise au point des armes télécommandées comme le drone ainsi que dans les envois à l’étranger de main-d’œuvre en technologies de l’information.Selon les explications du ministère, ces nouvelles mesures illustrent la ferme volonté de l’administration de Yoon Suk-yeol de diriger les efforts de la communauté internationale pour empêcher le régime de Kim Jong-un de développer des satellites ou des drones et de contourner les sanctions internationales à son encontre, ainsi que pour bloquer les activités visant à financer ses programmes atomique et balistique.Il s’agit de la 11e mesure de la sorte prise par l’administration Yoon. Depuis octobre dernier, celle-ci a sanctionné un total de 54 individus et 51 entités. Afin d’opérer des transactions financières ou de change avec eux, il faudra obtenir à l’avance l’autorisation du gouverneur de la Banque de Corée ou du régulateur financier (FSC).