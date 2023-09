Balance commerciale : un surplus de 800 millions de dollars en août

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a dégagé un excédent commercial, de juin à août, après 15 mois consécutifs de déficit. C’est ce qu’on peut constater dans les données communiquées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie et du Commerce.Le mois dernier, le surplus s’est élevé à un peu plus de 800 millions de dollars. Pour être précis, le montant des exportations a diminué de 8,4 % en un an pour totaliser 51,8 milliards de dollars. Sachez que les expéditions n’en finissent pas de régresser pour le 11e mois de suite. Il s’agit de la plus longue période de baisse consécutive, après celle de décembre 2018 à janvier 2020.En ce qui concerne les importations, leur montant a lui aussi reculé en août: -22,8 % en glissement annuel. Il a ainsi atteint 51 milliards de dollars.La balance commerciale affiche donc un excédent dû au fait que les importations ont fléchi plus que les exportations.