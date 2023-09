Kremlin : Moscou et Pyongyang entretiennent des contacts

Photo : YONHAP News

Moscou a annoncé maintenir une bonne relation et des contacts à différents niveaux avec Pyongyang. C’est le porte-parole du Kremlin qui a fait cette remarque hier, lors d’un échange téléphonique avec des journalistes, en commentant l’annonce de la Maison blanche.La veille, celle-ci a fait savoir que les dirigeants des deux pays, Vladimir Poutine et Kim Jong-un, avaient échangé des lettres personnelles dans lesquelles ils négocient les livraisons d’armes nord-coréennes en Russie.Dmitri Peskov a alors indiqué que la Corée du Nord était « un très important voisin de la Russie dans cette région et que leurs liens continueraient de se développer ».Vous vous souvenez que la Russie a dépêché son ministre de la Défense Sergueï Choïgou aux commémorations du 70e anniversaire de la guerre de Corée du 27 juillet 1953, fêté comme « jour de la victoire » au nord du 38e parallèle. Le royaume ermite a alors déroulé le tapis rouge pour lui.Il est désormais évoqué la possibilité d’un déplacement de Poutine en personne en Corée du Nord, après celui en Chine, prévu en octobre.Selon l’ambassadeur de Russie basé à Pyongyang, il n’y a aucun doute que les leaders des deux nations organiseront bientôt une nouvelle entrevue. Aleksandr Matsegora a tenu ces propos dans une interview avec le quotidien de son pays Izvestia.