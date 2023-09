Park Jin et Wang Yi s’entretiennent au téléphone

Photo : 연합뉴스 / 중국 외교부 제공

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères et son homologue chinois ont eu hier une conversation téléphonique. A cette occasion, Park Jin et Wang Yi ont consenti de promouvoir activement les dialogues et les échanges bilatéraux à divers niveaux ainsi qu’à redémarrer rapidement le groupe de discussion tripartite entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon.Les deux hommes ont également salué les discussions approfondies qui ont eu lieu lors de la réunion du comité économique conjoint Corée-Chine, qui s'est tenue à Pékin le 29 août. A ce propos, le sud-Coréen a souligné l'importance de travailler ensemble pour stabiliser les chaînes d'approvisionnement bilatérales en ce qui concerne les terres rares et les matières premières, entre autres.En outre, les deux côtés se sont engagés à faire des efforts actifs pour mettre en avant les échanges culturels et humains afin de les rendre plus dynamiques. Le chef de la diplomatie chinoise a salué la participation du pays du Matin clair aux Jeux asiatiques de Hangzhou qui débuteront le 23 septembre. Son interlocuteur a pour sa part sollicité la coopération pour élargir les échanges des contenus culturels, ainsi que pour préserver et gérer des sites historiques liés au mouvement d'indépendance de la Corée, qui se situent dans l’empire du Milieu.A noter que, récemment, le gouvernement chinois a fermé la salle d'exposition du combattant indépendantiste coréen Ahn Jung-geun dans le musée de la prison de Lushun à Dalian et la maison natale du poète Yun Dong-ju dans la province autonome de Yanbian sous prétexte de réparations intérieures. A ce sujet, Wang a indiqué que Pékin prévoyait de normaliser ces sites historiques, une fois les restaurations terminées.A propos de la Corée du Nord, évoquant ses tirs successifs de missiles, Park Jin a appelé la Chine à jouer un rôle constructif pour conduire le régime de Kim Jong-un à cesser ses provocations et à revenir à la table du dialogue. Il a également exprimé l’espoir de coopérer avec le géant asiatique pour le respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et les normes internationales concernant les échanges humains et matériels avec le royaume ermite.Enfin, les deux ministres sont convenus de communiquer étroitement sur les questions sur la péninsule coréenne et les sujets mondiaux au sein du Conseil de sécurité de l’Onu, où la Corée du Sud siégera comme membre non permanent pour la période 2024-2025.