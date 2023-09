Sondage : la cote de popularité de Yoon s’établit à 33 %

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République s’est élevée à 33 %. C’est ce que révèle un sondage mené par Gallup-Corée auprès de 1 200 adultes du 29 au 31 août. Il s’agit d’une baisse d’un point par rapport à la dernière enquête réalisée une semaine plus tôt. 59 % des sondés ont une mauvaise opinion de Yoon Suk-yeol, soit une augmentation de deux points.L’institut de sondage a détaillé que les avis positifs se maintenaient autour de 30 % grâce à la diplomatie. Il a analysé que la hausse des opinions défavorables était attribuable notamment à la question liée au rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, au Japon. Viennent ensuite la politique étrangère, la réaction aux fortes pluies et le mauvais déroulement du Jamboree Scout Mondial, le mois dernier, à Saemangeum dans le Jeolla.En ce qui concerne le milieu politique, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, a vu son taux de soutien se maintenir à 34 %. Le Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche, a affiché, pour sa part, 27 %, en recul de 5 points. Le Parti de la Justice, un petit mouvement de gauche, a recueilli 5 %, soit une progression de deux points. Le pourcentage de ceux, qui ne soutiennent aucun parti, a atteint un nouveau record de 32 %. C’est deux points de plus qu’il y a une semaine.Pour rappel, cette étude a été menée par téléphone fixe ou portable avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points.