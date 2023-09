La Pologne se prépare à la production d’armements sud-coréens

Photo : YONHAP News

Le système d’employés de maison étrangers va être introduit à partir de décembre à Séoul et ce, à titre d’essai pendant six mois. C’est ce qui a été décidé lors d’une réunion sur la politique relative à la main d’œuvre étrangère, tenue ce matin, au complexe gouvernemental de Séoul.Ce nouveau projet permettra d’embaucher d’abord un petit nombre de personnes, soit 100 étrangers, afin de mener une surveillance approfondie dans la capitale sud-coréenne. Le visa E-9, délivré à ceux non professionnels, sera requis. Les couples biactifs de 20 à 49 ans, les familles monoparentales ou avec plusieurs enfants profiteront, en premier, de ces services.L’exécutif prévoit, de son côté, d’évaluer la carrière et les connaissances concernées, ainsi que la capacité linguistique des candidats âgés de 24 ans et plus. Il consultera aussi leur casier judiciaire et mènera un dépistage de drogues.L’objectif du gouvernement est d’abaisser le salaire horaire d’une aide à domicile à moins de 15 000 wons, soit 10,47 euros, fixé pour les travailleurs étrangers. Ces derniers pourront désormais travailler en temps partiel, alors que la plupart des foyers espèrent eux aussi utiliser ces services d’aide à domicile, une à trois fois par semaine et quatre à six heures par jour.