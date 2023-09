Météo : contraste sur la péninsule pour le premier week-end de septembre

Photo : YONHAP News

Les variations météorologiques de la péninsule se poursuivent ce vendredi. Le soleil et les températures agréables dans la capitale annoncées hier devraient se poursuivre aujourd’hui et s’étendre au tiers nord du territoire. Le mercure atteindra un maximum de 31°C au plus fort de la journée.On ne peut cependant pas en dire autant pour le sud du pays du Matin clair dans les villes telles que Busan ou Ulsan où l’on a encore enregistré des averses aujourd’hui. Le ciel ne devrait pas beaucoup se dégager ce week-end. On attend dans la région entre 30 et 100 mm de pluie, avec un maximum de 120 mm.Les premiers jours de septembre seront sombres dans les îles de Namhae et de Jeju, où il devrait commencer à pleuvoir samedi, avec du tonnerre et des éclairs. Les prévisions annoncent entre 30 et 60 mm de pluie par heure.Dans la province de Jeolla du Sud, il faudra se méfier des pluies torrentielles qui risquent de survenir demain matin. Sur la côte de la province de Gyeongsang du Sud, des vents forts, de plus de 55 km/h sont à prévoir.Durant le week-end, les précipitations enregistrées au sud du territoire remonteront vers la capitale dans la journée de dimanche. Il faut donc se préparer à de nouveau accueillir la pluie à Séoul en fin de semaine.