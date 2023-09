Education : de grands rassemblements d’enseignants dans le pays

Photo : YONHAP News

Pour commémorer le 49e jour après le décès d'une jeune enseignante d’une école primaire de Séoul qui s'est suicidée le 18 juillet dernier, les instituteurs et les professeurs sud-coréens organisent aujourd’hui une manifestation commémorative, sous le slogan « Arrêt de l'éducation publique » sur l’ensemble du territoire.Un espace d’hommage a tout d’abord été installé ce matin à 9h à l'école primaire de Seo-i, où exerçait la défunte enseignante. Dès 15h, une cérémonie commémorative sera organisée à l’initiative du Bureau municipal de l’éducation de Séoul dans l’auditorium de cette école. Et à partir de 16h30, des instituteurs commenceront à défiler depuis cet établissement, situé dans l’arrondissement de Seocho, jusqu’à l'Assemblée nationale, sur l’île de Yeouido.De nombreux rassemblements pour cette cérémonie venue de la tradition bouddhique auront également lieu devant les rectorats des autres collectivités locales. Des étudiants d'universités se réuniront eux aussi au sein de leurs établissements à 19h.La fermeture provisoire de trente écoles dont celle de Seo-i est annoncée pour aujourd'hui. Quant aux enseignants des autres établissements, ils utiliseront leur congé pour participer aux manifestations.Le Bureau municipal de l'éducation de Séoul a alors déclaré mobiliser environ 900 personnes, dont du personnel administratif pédagogique, afin que les cours soient maintenus.Lors de la rencontre avec le ministère de l'Education hier, les professeurs ont encore une fois demandé une législation destinée à les protéger des poursuites, infondées, de mauvais traitement des enfants et à rétablir leur autorité.Par ailleurs, le recteur de l'académie de Séoul, Cho Hee-yeon, s'est rendu hier au cortège funéraire d’un professeur d'une autre école primaire séoulienne qui s'était donné la mort et s'est engagé à ce qu’une enquête sur cette tragédie soit lancée.