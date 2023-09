Education : le gouvernement demande l'annulation des manifestations d’enseignants

Photo : YONHAP News

Face aux rassemblements d’enseignants prévus aujourd'hui à l'occasion du 49e jour après le suicide d'une jeune institutrice de l'école primaire de Seo-i à Séoul le 18 juillet dernier, le ministre de l'Education a demandé hier aux professeurs du pays de s'abstenir de lancer des mouvements collectifs.Lee Joo-ho s'est ainsi dit conscient de l'importance de restaurer l’autorité des enseignants, avant de souligner la responsabilité de ces derniers chargés de l'éducation, qui est, selon lui, une fonction essentielle de la société. Il leur a alors demandé de rester auprès des élèves et étudiants qui en ont besoin.De son côté, le vice-ministre de l'Education Jang Sang-yoon a rappelé que le gouvernement se doit de respecter la Constitution et les lois, tout en précisant qu'il ne s'oppose pas à la commémoration en elle-même.Park Dae-chul, le député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a, quant à lui, demandé aux professeurs d'annuler les rassemblements prévus aujourd’hui et de faire de cette journée « le jour du rétablissement de l’autorité des enseignants » plutôt que « le jour de l'arrêt de l'éducation publique ».En revanche, le Minjoo, la principale force de l'opposition, a critiqué l’exécutif qui, selon lui, intimide les instituteurs, au lieu de protéger leurs droits. Sa porte-parole Lee So-young a fustigé le ministère qui ne fait que les contraindre à se taire.Pour rappel, le gouvernement, le PPP et le Bureau présidentiel de Yongsan se sont réunis le même jour en urgence pour accélérer la mise en œuvre des mesures visant à rétablir l’autorité des enseignants. Le projet de loi en ce sens sera soumis au vote le 21 septembre en séance plénière à l'Assemblée nationale.