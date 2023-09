Dénucléarisation de la Corée du Nord : Yoon Suk-yeol prône la plus grande coopération internationale

Photo : YONHAP News

Le président de la République compte demander une plus grande coopération internationale, notamment celle de la Chine, pour la dénucléarisation de la Corée du Nord, lors des sommets de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et du G20, prévus cette semaine en Indonésie et en Inde, respectivement.Lors d'une interview écrite accordée à l’agence de presse AP, Yoon Suk-yeol a déclaré que l'objectif principal de sa tournée en Asie du Sud-est qu'il entamera demain sera de renforcer la collaboration mondiale dans la lutte contre les provocations nucléaire et balistique de Pyongyang.Le chef de l’Etat a souligné que seul le respect sans faille des résolutions onusiennes pourrait bloquer le financement du développement des armes de destruction massive. Avant d'ajouter que les activités illégales du régime de Kim Jong-un dont le vol de cryptomonnaies, l'envoi de travailleurs à l'étranger et le transbordement, devront être contrôlés plus sévèrement.A propos de la Chine, toujours peu active dans les sanctions contre son allié, le président Yoon lui a demandé de jouer un rôle constructif pour résoudre le dossier nord-coréen. Il a ensuite précisé que le développement atomique du royaume ermite pourrait déstabiliser l'ordre régional, ce qui pourrait nuire au propre intérêt de l’empire du Milieu. Il a d'ailleurs averti que l'instabilité au nord du 38e parallèle serait accentuée si le régime continue de dépenser l’argent accumulé pour le développement d’armements.Le numéro un sud-coréen a ensuite ajouté qu'en dehors de la dénucléarisation, l'ordre international basé sur les normes telles que la liberté, les droits de l'Homme et l'Etat de droit, seront au centre des discussions multilatérales prévues durant ces réunions.Au menu des discussions avec ses interlocuteurs, la diversification et la stabilité des réseaux d'approvisionnement des ressources clés seront aussi à l'ordre du jour. Quant à la tenue d’un sommet Séoul-Pékin, il semble désormais peu probable. En effet, le président chinois Xi Jinping sera absent au rassemblement du G20.