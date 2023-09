Samsung et LG s’unissent pour contrer la montée en puissance des appareils électroménagers chinois

Photo : YONHAP News

Samsung et LG, les deux plus grands concurrents dans le secteur de l'électroménager sud-coréen, planchent pour une coopération espérée depuis longtemps. Ils permettront à leurs clients d’enregistrer des produits de l’autre marque dans une application mobile qui permet de contrôler à distance les appareils électroménagers. Objectif : répondre à l’avancée technologique des fabricants chinois qui rattrapent leur retard.Les deux géants du pays du Matin clair opèreront chacun une application intelligente appelée respectivement « SmartThings » et « ThinQ ». A l'origine, seuls les produits de l’entreprise étaient compatibles avec sa propre application mais il sera désormais possible de les connecter à celle de la marque concurrente.Samsung et LG prévoient tout d'abord de mettre en service les fonctions de base fréquemment utilisées par les consommateurs, telles que le démarrage ou la surveillance, pour un total de neuf produits, dont des réfrigérateurs, des machines à laver, des climatiseurs et des téléviseurs, entre autres. Choi Yun-ho, représentant du secteur électroménager de Samsung Electronics, a fait part de ses attentes de voir accroître le confort des clients à travers la compatibilité des articles entre les deux sociétés.Cette entente entre les deux firmes, qui se disputent des parts de marché, pourrait, en effet, être interprétée comme une tentative de freiner la pénétration des produits chinois. Actuellement, les entreprises de l’empire du Milieu s’imposent dans les marchés à bas prix en Europe et en Afrique avec des tarifs compétitifs.A titre d’exemple, Xiaomi a créé un puissant écosystème avec leurs propres produits électroniques utilisant une technologie intelligente. Et ils gagnent également en popularité en Corée du Sud. D’où l’idée d’avancer une stratégie de fusion entre les deux rivaux sud-coréens afin de se différencier.Cependant, leurs approches sont différentes. Samsung espère augmenter ses ventes grâce à sa domination sur le marché des smartphones, tandis que LG, qui s'y est retiré, s'attend à ce que les utilisateurs de téléphones Samsung puissent facilement utiliser ses appareils électroménagers. Lee Jong-min, chef de l'équipe des relations publiques de LG Electronics, a déclaré que la technologie intelligente, qui joue un rôle important dans l'efficacité énergétique et le respect de l'environnement, est un facteur très important dans la différenciation entre les produits haut et milieu de gamme.Face à ce défi imposé par la montée en puissance des appareils électroménagers chinois, Samsung et LG prévoient de commencer leur interconnexion via des applications avant la fin de l’année.